Украине необходимо заканчивать конфликт с Российской Федерацией, в противном случае ее ждет гражданская война, приводит "Страна.ua" слова юриста и основателя первого добровольческого госпиталя Геннадия Друзенко.

По его мнению, затяжной конфликт ведет бывшую советскую республику к внутреннему истощению.

Бесконечный вооруженный конфликт, без четкой реалистичной цели, без каких-либо временных рамок в совокупности с социальной несправедливостью и зависимостью от партнеров ведет к истощению, за которым может последовать "цепная реакция гражданской войны и руины", поделился своей точкой зрения Друзенко.

Заместитель секретаря Совбеза России Юрий Коков в начале апреля говорил о том, что силы на Западе, препятствующие урегулированию на Украине, отлично понимают, что завершение военного конфликта между Москвой и Киевом означает для них провал и политическое забвение, а для многих — и уголовное расследование.