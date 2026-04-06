США и Иран получили план прекращения огня

Пакистан выступил посредником в переговорах между США и Ираном, предложив двухэтапный план прекращения огня. По данным Reuters, договорённость может быть достигнута уже в понедельник, если все детали согласуют в ближайшие часы.

«Все элементы должны быть согласованы сегодня», — заявил источник, знакомый с ходом переговоров.

По его словам, первоначальное соглашение планируют оформить как меморандум о взаимопонимании. Пакистан пока выступает единственным каналом связи между сторонами.

Схема, подготовленная пакистанской стороной, предполагает немедленное прекращение огня. В течение последующих 15–20 дней стороны должны будут выработать всеобъемлющее мирное соглашение. Как утверждает источник, остановка боевых действий позволит сразу же открыть Ормузский пролив.

Итоговая сделка, вероятно, будет включать обязательства Ирана не создавать ядерное оружие. В обмен на это Тегеран может получить смягчение санкций и размораживание активов. При этом официальной реакции от Вашингтона и Тегерана пока не последовало. Иран, несмотря на активные контакты, пока не дал согласия на предложенную схему.