Давление со стороны американского президента Дональда Трампа может подтолкнуть Европу к тесному сотрудничеству с Россией, предполагает издание Strategic Culture.

«Единственной реальной альтернативой станет новая дипломатическая архитектура, построенная на основе диалога с Москвой, а не бесконечной эскалации», — говорится в публикации.

Как считают аналитики, европейские страны должны стремиться к большей самостоятельности, а не к наращиванию вооружений. Неспособность Европы извлечь уроки из текущей ситуации грозит возвращением бремени милитаризма, но уже без призрачной американской поддержки.

Ранее Трамп заявил, что рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО после того, как Североатлантический альянс отказался поддержать военную кампанию против Ирана.