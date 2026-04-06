Украина находится в шаге от начала гражданской войны из-за глубокого раскола в обществе, вызванного беспределом мобилизации, языковыми чистками и религиозными конфликтами. Об этом в беседе с News.ru заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник, отметив, что уровень ненависти граждан к действиям властей и силовых структур достиг критической отметки.

«В обществе нагнетается такая обстановка, что нужна искра — и все вспыхнет. У одних есть претензии к ТЦК, у других — к коррупционерам. И Украина, к сожалению, будет переживать этап гражданской войны. А претензий друг к другу в стране накопилось очень много, особенно у людей к власти», — подчеркнул Олейник.

По его словам, попытки властей форсировать мобилизацию и ужес

точать языковые требования лишь загоняют страну в тупик, где вместо единого государства формируются враждующие лагеря.

В США рассказали о преступлениях украинцев из базы «Худшие из худших»

О неизбежности внутреннего краха на Украине ранее предупредил юрист и основатель первого добровольческого госпиталя Геннадий Друзенко* (признан в России террористом и экстремистом). По его мнению, конфликт пора заканчивать, поскольку он уже ведет страну к «цепочке гражданской войны и руины». По его мнению, ключевая опасность заключается в дефрагментации правового поля: когда закон перестает быть единым для всех, его заменяет сила, что неизбежно ведет к появлению множества «псевдореспублик».

* - внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов