Диверсия с прицелом на выборы: что означает взрывчатка у «Балканского потока»

Политолог Камран Гасанов считает, что Еврокомиссия, скорее всего, проигнорирует инцидент с «Балканским потоком». В комментарии «Ведомостям» эксперт заявил, что Брюсселю невыгодно помогать премьеру Венгрии Виктору Орбану перед выборами, поэтому расследование, указывающее на Киев, в ЕС не поддержат.

«Балканский поток» - сухопутное продолжение газопровода «Турецкий поток». По «Балканскому потоку» российский газ попадает в Южную и Центральную Европу. Газ проходит из России по дну Черного моря в Турцию, а затем через Болгарию и Сербию достигает Венгрии.

Пятого апреля сербские силовики предотвратили диверсию в районе поселка Велебит, обнаружив мощную взрывчатку и детонаторы у газопровода «Балканский поток». Президент Сербии Александр Вучич заявил, что разрушительная сила зарядов угрожала жизни множества людей и могла полностью парализовать поставки российского газа в Венгрию.

В ответ на угрозу Будапешт созвал экстренное заседание совета обороны, а глава МИД Венгрии Петер Сийярто намекнул на причастность Украины, заявив, что в последнее время Киев «пытается перекрыть поставки нефти и природного газа в Европу».

В Сербии назвали подозреваемого в диверсии на газопроводе

На севере Сербии была проведена беспрецедентная спецоперация: 140 бойцов спецподразделений при поддержке вертолетов блокировали ключевые маршруты и оцепили населенные пункты. Вучич подчеркнул, что Сербия готова к «немилосердным» мерам против любого, кто посягнет на жизненно важную инфраструктуру в рамках геополитических игр.

Инцидент произошел в критический момент: на фоне прекращения Киевом прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» и перед парламентскими выборами в Венгрии, намеченными на 12 апреля. По данным одного из опросов, партия Орбана «Фидес» уступает оппозиционной «Тисе» (39 против 49 процентов). Доктор политологии Университета Зальцбурга Камран Гасанов считает, что на фоне этого Брюссель вряд ли предпримет какие-либо действия из-за несработавшей взрывчатки.