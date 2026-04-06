Турция готова организовать российско-украинские переговоры

Турция исходит из того, что пауза, возникшая в дипломатическом урегулировании конфликта на Украине, не продлится долго, и в любой момент готова организовать переговоры. Об этом со ссылкой на источник в турецком правительстве пишет РИА Новости.

По словам источника издания, Анкара уверена, что стороны сохраняют интерес к продолжению диалога.

«Турция, как и прежде, готова предоставить площадку и все необходимые условия для проведения переговоров, если поступит соответствующий запрос», — заявил он.

Представитель правительства также подчеркнул, что Турция поддерживает контакты и внимательно отслеживаем развитие ситуации, а также рассчитывает «на возобновление дипломатических усилий в ближайшей перспективе».

Напомним, что Стамбул был использован Россией и Украиной в качестве площадки для проведения переговоров в марте 2022 года. Там были достигнуты определенные договоренности. Москва получила от Киева зафиксированные на бумаге тезисы будущего соглашения. Однако мирный трек был заморожен по инициативе Украины.

В этом году несколько раундов переговоров с участием России, Украины и США прошло в Абу-Даби и в Женеве. После встречи в Абу-Даби спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал обсуждение «подробным и продуктивным». А переговоры в Женеве 17–18 февраля российская стороны оценила как «тяжелые, но деловые», а украинская отметила, что на них был достигнут определенный прогресс.