“Чокнутый безумец” , – примерно так многие американские политики реагируют на нецензурную угрозу Трампа в адрес Ирана. Республиканка Марджори Тейлор Грин и левый демократ Берни Сандерс оказались среди тех политиков, кто с тревогой отреагировал на то, что Трамп написал: "Откройте чертов* (мы не можем дословно перевести матерные высказывания президента сверхдержавы – «МК») пролив, вы, сумасшедшие ублюдки".

Некоторые американские политики отреагировали с тревогой и усомнились в психическом состоянии президента США после того, как Дональд Трамп выступил с оскорбительной, полной ругательств угрозой в адрес Ирана, в которой он призвал “открыть чертов* Ормузский пролив, вы, сумасшедшие ублюдки”, угрожая дальнейшими нападениями на энергетическую и транспортную инфраструктуру этой страны.

Президент США написал на своей странице в социальной сети Truth: “Во вторник в Иране будет День электростанции и День моста одновременно. Ничего подобного не будет!!! Откройте чертов* пролив, сумасшедшие ублюдки, или вы будете жить в аду - ПРОСТО СМОТРИТЕ! Хвала Аллаху. Президент ДОНАЛЬД Дж. ТРАМП.”

Администрация Трампа приближается к очередному ей самой обозначенному сроку - на этот раз к вечеру вторника – для Ирана, чтобы вновь открыть Ормузский пролив. Один из важнейших морских путей для транспортировки нефти и газа в мире, пролив был фактически закрыт с тех пор, как в конце февраля США и Израиль начали войну с Ираном, в результате чего цены на нефть по всему миру взлетели до рекордно высоких значений, напоминает The Guardian.

Трамп пригрозил Тегерану несколькими ультиматумами в попытке вновь открыть ключевой морской коридор и выразил свое недовольство европейскими союзниками и членами НАТО, которые отвергли законность американо-израильской войны с Ираном и отказались вмешиваться в кризис в Ормузском проливе, что побудило Трампа пригрозить вывести США из Нато.

Мехди Табатабаи, заместитель по коммуникациям в администрации президента Ирана, заявил в воскресенье, что Иран откроет пролив только после получения компенсации за военный ущерб, выплаченной в рамках “нового правового режима”, основанного на транзитных сборах. Он добавил, что Трамп со своими угрозами атаковать гражданскую инфраструктуру Ирана из-за закрытия пролива “прибегнул к непристойностям и бессмыслице из чистого отчаяния и гнева”.

Марджори Тейлор Грин, бывшая верная союзница, ставшая критиком Трампа, заявила, что каждый в администрации Трампа, кто называет себя христианином, должен “просить прощения у Бога” и вмешаться в “безумие” президента.

В длинном посте на платформе X бывшая конгрессвумен-республиканка написала: “Я знаю всех вас и его, и он сошел с ума, и все вы причастны к этому. Я не защищаю Иран, но давайте будем честны во всем этом”.

Она продолжила: “Пролив закрыт, потому что США и Израиль начали неспровоцированную войну против Ирана, основываясь на той же ядерной лжи, которую они рассказывали десятилетиями, о том, что Иран в любой момент может разработать ядерное оружие. Вы знаете, у кого есть ядерное оружие? У Израиля. Они более чем способны защитить себя без того, чтобы США приходилось вести их войны, убивать невинных людей и детей и расплачиваться за это. Угрозы Трампа разбомбить электростанции и мосты вредят иранскому народу, тем самым людям, которых, как утверждал Трамп, он освобождал”.

После долгих лет лояльности Грин порвала с Трампом в прошлом году, раскритиковав его удары по Ирану в июне прошлого года как отступление от своего предвыборного обещания ставить “Америку на первое место” и избегать дорогостоящих иностранных войн, напоминает The Guardian.

“Это не то, что мы обещали американскому народу, когда он подавляющим большинством проголосовал в 2024 году, я знаю, я была там больше, чем большинство, - написала Грин в воскресенье. – Это не сделает Америку снова великой, это зло”.

Между тем, лидер сенатского меньшинства Чак Шумер заявил, что речь Трампа напоминает речь “сумасшедшего”. Он написал на платформе X: “Счастливой Пасхи, Америка. Пока вы направляетесь в церковь и празднуете с друзьями и семьей, президент Соединенных Штатов разглагольствует в социальных сетях как сумасшедший. Он угрожает возможными военными преступлениями и отталкивает союзников. Это он такой, но это не мы. Наша страна заслуживает гораздо лучшего”.

Берни Сандерс, независимый сенатор США, назвал его "опасным и психически неуравновешенным”: “Спустя месяц после начала войны в Иране, это заявление президента Соединенных Штатов в Пасхальное воскресенье. Это бред опасного и психически неуравновешенного человека. Конгресс должен действовать НЕМЕДЛЕННО. Положить конец этой войне”.

Сенатор Крис Мерфи также назвал происходящее совершенно безумным. Он написал на платформе X: “Если бы я был в кабинете Трампа, я бы провел Пасху, обзванивая юристов-конституционалистов по поводу 25-й поправки. Это совершенно, совершенно ненормально. Он уже убил тысячи людей. Он собирается убить еще тысячи людей”.

Применение 25-й поправки объявит президента непригодным к должности, что позволит вице–президенту стать президентом, хотя шансы на то, что это произойдет, кажутся ничтожными, поясняет The Guardian.

Ро Ханна, представитель Демократической партии, также заявил, что, хотя Трамп “проклинает и угрожает военными преступлениями”, он “подводит” американские войска в Иране, которые остаются под огнем, несмотря на то, что президент утверждал, что уничтожил военный потенциал Ирана. В интервью программе NBC Meet the Press конгрессмен заявил: “Мы должны положить конец этой войне сейчас. Нам необходимо немедленное прекращение огня. Иран, Израиль и Соединенные Штаты должны прекратить бомбардировки и достичь урегулирования путем переговоров”.

Тим Кейн, сенатор-демократ, который входит в комитет по вооруженным силам, призвал Трампа “пожалуйста, умерить риторику”. Также, выступая в программе NBC “Встреча с прессой”, Кейн сказал, что высказывания Трампа выглядят "неловкими и ребяческими" и повысили риск для военнослужащих США.

Действительно, угрозы Трампа последовали за интенсивной 48-часовой операцией по спасению двух американских пилотов на территории Ирана. Ранее в воскресенье Трамп написал, что второй спасенный пилот был “серьезно ранен” и является “очень уважаемым полковником”.

“Спасение было пасхальным чудом”, - добавил Трамп в текстовом сообщении для прессы в воскресенье, перед тем как отправиться в свой гольф-клуб в Вашингтоне, округ Колумбия. “Такого спасения никогда раньше не происходило на столь жестокой вражеской территории”.

Но, несмотря на заявления Трампа о том, что спасение стало триумфом для США, двухдневная драма является суровым напоминанием о том, что спустя пять недель после начала этой войны Иран не побежден и все еще может дать отпор и нанести ущерб США.

Джейк Окинклосс, представитель Демократической партии и ветеран корпуса морской пехоты США, заявил в интервью Fox News Sunday: “Иран признает, что на самом деле его контроль над проливом является для него даже более стратегически важным, чем разработка ядерного оружия”. “Стратегически эта война провалилась”, - добавил он.

Угроза Трампа в Пасхальное воскресенье последовала за военным ударом США по крупнейшему мосту в Иране в прошлый четверг, в результате которого погибли по меньшей мере восемь человек и 95 получили ранения, напоминает The Guardian. Мост B1 между Тегераном и Караджем, по-видимому, был поврежден дважды, и Трамп поделился видеозаписью последствий.

В результате войны погибло более 3500 человек по всему региону, в том числе более 1200 человек в Ливане, которые были убиты в результате израильских бомбардировок и частичной оккупации, и более 4 миллионов человек стали перемещенными лицами в Иране и Ливане.