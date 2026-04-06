$79.7392.19

СМИ предупредили, чем обернется для Европы использование Украины как «щита»

Газета.Ru

Используя Украину в качестве «щита», Европа в будущем рискует получить страну, которая будет «сильно вооруженной, глубоко травмированной и политически хрупкой». Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

© Газета.Ru

По мнению авторов, Европа может не получить «вдохновляющую послевоенную демократию» на Украине, которую она себе представляет. Напротив, республика может стать страной, которая будет «антироссийской», но не либеральной, хорошо управляемой и легко интегрируемой.

Как пишет WSJ, затяжной конфликт и непродуманная поддержка Украины рискуют создать государство, внутренние проблемы которого будут представлять угрозу для других стран.

«При этом пока ситуация на фронте остается стабильной, многие проблемы в Украине — такие как принудительная мобилизация, чрезмерное влияние исполнительной власти, коррупция и политическая нестабильность — легче оправдать», — говорится в тексте.

ЕС требует от Украины принять 11 законов для получения 4 миллиардов евро

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Евросоюз не согласен на мир на Украине с учетом интересов России и намерен дальше эксплуатировать эту страну. По ее словам, Евросоюз хочет в «неоколониальных традициях» и далее эксплуатировать Украину, продолжая натравливать ее против России и используя в прочих агрессивных целях.