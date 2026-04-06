Пока вы спали: будущее МКС и ситуация между США и Ираном

Министра тарифной политики Красноярского края задержали по делу о взятке

Министр тарифной политики Красноярского края Александр Ананьев был задержан по подозрению в получении крупной взятки. Об этом сообщает ТАСС.

По версии следствия, он договорился с представителем компании «Сила Сибири» за 10 млн рублей содействовать включению организации в список территориальных сетевых компаний и решать другие вопросы в её интересах.

Утверждается, что часть суммы — 5 млн рублей была передана на парковке у торгового комплекса в Красноярске.

США и Иран обсуждают возможность 45-дневного прекращения огня

США и Иран обсуждают возможность введения 45-дневного режима прекращения огня при посредничестве ряда стран. Об этом сообщает ТАСС.

По данным портала Axios, стороны рассматривают этот шаг как шанс снизить напряжённость, хотя вероятность достижения соглашения в ближайшие двое суток оценивается как низкая.

Переговорщики из Пакистана, Египта и Турции пытаются согласовать договор, включая вопросы Ормузского пролива и ядерной программы, а также гарантии долгосрочного перемирия со стороны администрации Дональда Трампа.

ВСУ перебросили в Харьковскую область карательные группы Нацгвардии

Командование ВСУ направило в Харьковскую область специальные подразделения Нацгвардии для выполнения задач по поиску дезертиров и усилению контроля. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источников, часть этих групп будет задействована непосредственно на линии боевых действий, а другие сосредоточатся на карательных функциях и выявлении военнослужащих, самовольно покинувших части.

Над регионами России за ночь сбили 50 украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны России за ночь уничтожили 50 украинских беспилотников самолетного типа над рядом регионов страны. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Министерства обороны РФ, дроны были перехвачены в период с позднего вечера 5 апреля до утра 6 апреля.

Удары отражены над Белгородской, Брянской и Ростовской областями, Краснодарским краем, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.

МКС сведут с орбиты по плану в 2030 году

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что завершение работы Международной космической станции и её сведение с орбиты планируется к 2030 году. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, процесс начнётся примерно в 2028 году в соответствии с договорённостями с NASA.

Одновременно Россия намерена развернуть собственную Российскую орбитальную станцию, первый модуль которой также должен быть выведен на орбиту в 2028 году.