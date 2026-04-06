В Будапеште обнаружена, возможно, неизвестная картина Винсента Ван Гога

В Будапеште при изучении нескольких произведений, переданных на экспертизу иностранным коллекционером, была выявлена картина, которая, возможно, является еще одной версией работы Винсента Ван Гога «Танцевальный зал в Арле» 1888 года.

© Винсент Ван Гог «Танцевальный зал в Арле» 1888 года, музей Орсе

По предварительным результатам анализа красок, холста и грунтовки, работа могла быть создана в период с 1885 по 1890 год. Если эта версия подтвердится, открытие станет одним из наиболее интересных художественных событий XXI века.

На данный момент продолжается изучение картины. Информация о текущем владельце и истории попадания работы в коллекцию пока не раскрывается.