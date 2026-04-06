Президент Южной Кореи извинился перед КНДР

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен осудил инцидент с запуском частных беспилотников на границе с КНДР, передает RT.

По его словам, безрассудные действия отдельных лиц привели к возникновению ненужной военной напряженности между Сеулом и Пхеньяном.

«Хотя это не было действием нашего правительства, я выражаю сожаление северокорейской стороне», – заявил Ли Чжэ Мен в ходе комментария агентству Yonhap.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Ё Чжон назвала публичное извинение Сеула за запуск дрона «относительно разумным решением».

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мен обвинил своего предшественника Юн Сок Ёля в агрессивной политике и наступательных действиях против КНДР.

КНДР предъявила Южной Корее ультиматум с требованием прекратить использование беспилотников для агитации и пригрозила привести в полную готовность военные силы на границе.