США и Иран обсуждают 45-дневное перемирие

Власти США и Ирана совместно с региональными посредниками якобы обсуждают возможность 45-дневного перемирия. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, передает aif.ru.

По словам собеседников журналистов, за этим перемирием может последовать полное завершение конфликта. При этом маловероятно, что Вашингтон и Тегеран придут к соглашению в ближайшие 48 часов.

Также они отмечают, что перемирие является единственной возможностью не допустить эскалации, в частности, речь идет о намерении американской стороны ударить по иранской гражданской инфраструктуре. Собеседники издания предполагают, что эти действия США могут привести к атакам Ирана на объекты энергетики и системы водоснабжения других стран Персидского залива.

В материале сказано, что посредниками выступают Египет, Пакистан и Турция, которые хотят, чтобы Иран ослабил блокаду Ормузского пролива и согласился на условия США по ядерной программе. Они также прорабатывают меры, которые дадут Тегерану гарантии, что конфликт не продолжится после перемирия.

США использовали в Иране подлежащие к списанию штурмовики

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце февраля, когда Израиль и США нанесли удары по Ирану. В ответ на это Тегеран атаковал еврейское государство и американские военные базы в регионе.

В марте Штаты передали Ирану план урегулирования конфликта из 15 пунктов. Американский лидер Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что военная операция против Исламской Республики подходит к завершению.

Официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи позже сообщил, что Тегеран получил через посредников предложения по урегулированию конфликта, однако они содержат "чрезмерно жесткие и нелогичные" требования.