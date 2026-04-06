Политолог Семен Уралов в интервью журналисту Александру Шелесту (признан Минюстом РФ иностранным агентом) призвал мужчин бежать из Европы, особенно из Польши и Германии.

Он напомнил о том, что с недавнего времени в Германии появились ограничения на выезд. Речь идет о том, что с начала 2026 года в Германии начал действовать запрет для мужчин в возрасте от 17 до 45 лет по выезду из страны более чем на три месяца. Нововведение в закон распространилось на любые длительные поездки — оно касается случаев выезда по учебе, работе и даже путешествий.

«Эта игра с гражданами, попавшими в позицию скитальцев — и в тяжелых жизненных обстоятельствах, ими будут манипулировать. И чем дальше, тем больше спецслужбы будут этим заниматься. Поэтому надо быть очень внимательными и осторожными», — выразил мнение эксперт.

До этого агентство Reuters писало, что в ФРГ нашли способ удвоить число резервистов и укрепить обороноспособность. По данным источников, в стране запланировали введение шестимесячной программы военной службы.