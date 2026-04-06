Постпредство Ирана в ООН: Трамп намерен совершить военное преступление

Постоянное представительство Ирана при ООН осудило заявления президента США Дональда Трампа о возможных ударах по инфраструктуре страны, включая мосты и энергетические объекты. В опубликованном в соцсети X сообщении Тегеран назвал такие высказывания "прямым и публичным подстрекательством к террору против гражданского населения" и заявил о признаках военного преступления.

Иран также призвал международное сообщество "действовать прямо сейчас", чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию. В Тегеране подчеркнули, что подобные действия противоречат международному гуманитарному праву, включая нормы Женевских конвенций. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее призывал стороны отказаться от эскалации и вернуться к дипломатическим механизмам урегулирования.

Что сказал Трамп

Поводом для реакции Тегерана стали заявления Дональда Трампа о возможных ударах по инфраструктуре Ирана. Речь шла, в частности, о мостах и объектах энергетики. Президент США в публикации в Truth Social пригрозил, что США могут нанести удары по электростанциям и мостам, если Иран не откроет Ормузский пролив. Он обозначил конкретный срок (до вечера вторника) и заявил, что в противном случае у страны "не останется ни электростанций, ни мостов".

"Крупнейший мост в Иране рушится и больше никогда не будет использоваться - впереди еще многое!" - писал он.

В том же обращении Трамп прямо назвал потенциальные цели. Он связал угрозу ударов с требованием разблокировать Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок нефти. По его словам, для Тегерана "пришло время заключить сделку, пока не стало слишком поздно и пока от страны еще хоть что-то может остаться, что могло бы стать великой страной".

Постпредство Ирана при ООН заявило, что подобная риторика напрямую затрагивает гражданское население. В Тегеране подчеркнули, что удары по энергетике и транспортной инфраструктуре неизбежно скажутся на жизни мирных жителей.

Нефть пошла вверх

Обострение риторики вокруг Ирана быстро отразилось на глобальных рынках. Reuters сообщал, что на фоне угроз Трампа и продолжающегося конфликта цены на нефть резко выросли.

Марка Brent поднималась выше $110 за баррель, а WTI - выше $112. Рост котировок агентство связывало с рисками для поставок из региона Персидского залива и неопределенностью вокруг Ормузского пролива. Заявления Трампа снизили ожидания скорого завершения конфликта и усилили давление на рынки. Газета Financial Times пишет, что рост цен связан с опасениями по поводу дальнейших ограничений в Ормузском проливе и возможного расширения боевых действий.

Агентство Bloomberg указывает на более широкий эффект после слов Трампа. На фоне его угроз усилилась волатильность не только на сырьевых, но и на фондовых рынках. Инвесторы реагировали снижением аппетита к риску, а рост цен на энергоносители усиливал опасения по поводу инфляции и замедления мировой экономики.