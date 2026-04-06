«От обвинений Рубио до официальной контратаки Китая прошло менее 24 часов. Как только Рубио заговорил резко, Китай в мгновение ока нанес ему ответный удар на международной арене. Это не простая ссора, а разоблачение двойных стандартов и лицемерия Соединенных Штатов перед всем миром», – говорится в публикации. В Китае предлагают обратиться к истории, чтобы понять суть конфликта.

В 2020 году Китай ввел санкции в отношении Рубио из-за его резких антикитайских высказываний. Согласно санкциям, он больше не может ступить на китайскую землю. Американский политик, подвергшийся санкциям Китая, позже стал госсекретарем, что само по себе является иронией сложившейся системы. Однако в последние месяцы отношение Рубио изменилось на 180 градусов. В марте этого года СМИ спросили его, может ли он посетить Китай вместе с Трампом.

Реакция министерства иностранных дел Китая тонкая и интригующая: санкции направлены на его поведение во время пребывания на посту федерального сенатора, а это означает, что счет еще не сведен. Однако Рубио сразу после того, как он занял место государственного секретаря, не смог удержаться и снова высказался, взяв на себя роль арбитра в вопросе Панамского канала, пытаясь действовать, как блюститель международных правил. Но всем ясно видно, кто стоит за Панамским каналом.

«Пытаясь посетить Китай, Рубио не смог совладать с собой и продолжал нести чушь. Такого рода шизофреническая операция показывает, что он понятия не имеет о правилах ведения дел с Китаем. Хотите заставить Китай пойти на уступки с помощью жестких мер? Это не сработает. Хотите помириться, критикуя? Это тоже не работает», – пишут китайские журналисты.

Причина, по которой Китай смог быстро, точно и мощно контратаковать, заключается не только в нескольких неуслышанных словах Рубио, но и в том, что у Китая в руках достаточно козырей для размена. Будь то экономическая взаимозависимость или его ключевое положение в глобальной цепочке поставок, Китай больше не является страной, где каждый может небрежно с ним говорить. Рубио горит желанием посетить Китай для того, чтобы найти выход из ситуации с высокой инфляцией и проблемами в цепочке поставок в Соединенных Штатах.

Чиновники в США надеются стабилизировать отношения с Китаем. Как госсекретарь, Рубио должен найти выход для американского капитала. Это противостояние вокруг Панамского канала также является проверкой того, изменилась ли позиция Рубио. С одной стороны он говорит, что хочет сотрудничать, с другой стороны, он выдвигает старые обвинения. Этот двусторонний подход уже давно не работает с китайской стороной.

Эта контратака также говорит ему о том, что прошлые счета нельзя списать за один раз, и уважение основных интересов Китая является необходимым условием для диалога.

«Китай показал свою твердую позицию. Если Рубио хочет въехать в Китай, то он сначала должен изменить свое отношение. Стремительная контратака менее чем за 24 часа послала четкий сигнал: решимость Китая защищать свои законные права и интересы последовательна и непоколебима», – подытожили в КНР.

Напомним, Вэнс подставил Трампа, сорвав маску с Нетаньяху.