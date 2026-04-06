«Ключи потеряны»: Иран высмеял требования США по Ормузскому проливу

Посольства Ирана в африканских странах с иронией отреагировали на жесткое заявление президента США Дональда Трампа по Ормузскому проливу. Дипломаты обыграли ситуацию в соцсетях, намекнув, что «ключи» якобы потеряны.

«Мы потеряли ключи», – говорится в сообщении посольства.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Тегерану отвели двое суток на открытие пролива или на заключение соглашения с Вашингтоном. На это посольство Ирана в Зимбабве ответило в соцсети, что страна якобы «потеряла ключи» от пролива.

К дипломатическому юмору подключились и представители Ирана в Южной Африке. Там в шуточной форме дали понять, что «ключи» лежат под цветочным горшком, однако «доступ возможен только для друзей».

На фоне обмена колкостями сохраняется напряженность на Ближнем Востоке. В конце февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана. В ответ Тегеран атакует израильские цели, а также военные объекты США в регионе.

США и Иран получили план прекращения огня

Ранее сообщалось, что иранская сторона неожиданно отреагировала на ультиматум Вашингтона по Ормузскому проливу.