В Киеве придумали способ вынудить Трампа продолжить поставки вооружений
В Киеве придумали способ вынудить президента США Дональда Трампа продолжить поставки вооружений. Как заявил экс-посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый в эфире YouTube-канала «Есть вопрос», дипломаты должны сосредоточиться на работе с Конгрессом, чтобы глава Белого дома не мог заблокировать помощь.
Дипломат отметил, что сейчас Соединенные Штаты продают оружие через европейских партнеров, и эти контракты американский лидер не может разорвать просто так. Однако он может не дать разрешения на следующие продажи или новые контракты, или тормозить логистику по линии Пентагона.
Ранее Трамп пригрозил прекратить поставки оружия Украине, если Европа не присоединится к коалиции по обеспечению безопасности в Ормузском проливе. Три чиновника сообщили, что глава Белого дома пригрозил прекратить поставки в рамках PURL, инициативы НАТО по закупке вооружений для ВСУ, финансируемой европейскими странами.