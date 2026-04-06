Заявления госсекретаря США Марко Рубио о сомнениях в эффективности НАТО вызвали обеспокоенность среди европейских лидеров. Об этом пишет британский журнал The Economist.

По оценке издания, Рубио считался одним из последних представителей администрации США, выступавших за сохранение прочных трансатлантических связей и продолжение поддержки Украины. Теперь, как отмечается, эта линия может ослабнуть.

В публикации приводится мнение бывшего постпреда США при НАТО Иво Даалдера, который назвал текущую ситуацию самой сложной за всю историю альянса.

Журнал также указывает, что отказ ряда европейских стран поддержать США в военной кампании против Ирана ослабил позиции сторонников НАТО в Вашингтоне.

По словам одного из финских чиновников, ситуация может уже не поддаваться изменению. В этих условиях в Европе обсуждают усиление собственной роли внутри альянса и подготовку к сценарию, при котором США сократят участие в НАТО.

Собеседники издания считают, что европейским странам придется брать на себя большую часть ответственности за безопасность, если позиция Вашингтона продолжит меняться.