В Сербии назрел скандал из-за попытки подрыва нефтепровода

Сербские парламентарии намерены 6 апреля встретиться с президентом Александром Вучичем и запросить экстренное заседание Скупщины (парламента) из-за попытки диверсии на «Турецком потоке». Об этом «Известиям» заявил глава комитета по вопросам диаспоры Драган Станоевич.

Напомним, что днём ранее глава Сербии сообщил об обнаружении взрывчатки и детонаторов вблизи газовой магистрали.

В контрразведке республики заявили, что подозреваемый в подготовке теракта — мигрант, прошедший военную подготовку. Станоевич выразил уверенность, что диверсию организовали украинские спецслужбы.

По его словам, больше заинтересованных лиц просто нет — это выгодно только Киеву, чтобы создать проблемы для Сербии и Венгрии. Он также обратил внимание на мощный разведывательный центр Службы безопасности Украины (СБУ) в республике, действующий через украинскую диаспору.