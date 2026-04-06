"Не питайте иллюзий": в Иране резко обратились к США

Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф в своем посте в социальной сети X обратился к властям США, заявив, что военные преступления не принесут им успеха.

По его словам, безрассудные действия Вашингтона, выполняющего приказы израильского премьера Биньямина Нетаньяху, ввергают Соединенные Штаты в настоящий ад и могут привести к тому, что весь регион охватит огонь. Единственный способ выйти из конфликта, подчеркнул Галибаф, - это уважать права иранского народа и прекратить опасную игру.

"Ваши безрассудные действия втягивают Соединенные Штаты в сущий ад для каждой семьи, и весь наш регион будет гореть, потому что вы упорно выполняете приказы Нетаньяху. Не питайте иллюзий: вы ничего не выиграете от военных преступлений", - написал Галибаф.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.

В результате авиаударов погибли высшие иранские руководители, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, в ходе которой удары были нанесены по территории Израиля, а также по американским объектам, расположенным в ряде стран региона: Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.

