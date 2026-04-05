Датские военные разработали план диверсий для выведения из строя взлетно-посадочных полос аэродромов в Гренландии на случай, если США вздумают захватить остров. Об этом сообщает National Interest.

В публикации говорится, что план должен затруднить высадку большого количества войск, повысить стоимость возможной военной операции США и оказать значительный психологический эффект.

Ранее «Свободная Пресса» сообщала, что власти Дании готовились к реальной войне с Соединенными Штатами за Гренландию. Делалось это под видом учений «Арктическая стойкость», в ходе которых на остров перебрасывались солдаты.