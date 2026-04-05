Bild: летнюю резиденцию Муссолини продали за €1,2 млн

Летнюю резиденцию Бенито Муссолини в Римини продали муниципалитету Риччоне за €1,2 млн.

«Это сделано для того, чтобы предотвратить захват виллы ностальгирующими по Муссолини. В Италии всё ещё есть многочисленные сторонники диктатора, в том числе в правящей партии Fratelli d'Italia премьер-министра Джорджи Мелони», — приводит Bild слова мэра города Риччоне Даниэлы Анджелини.

Отмечается, что там планируется разместить центр нематериального культурного наследия и архив.

