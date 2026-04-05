В Сербии назвали подозреваемого в диверсии на газопроводе

Директор Военного агентства безопасности Сербии генерал-подполковник Джуро Йованич сообщил, что подозреваемым в подготовке диверсии на газопроводе для транзита российского газа является иностранец. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам руководителя контрразведывательного ведомства, у предполагаемого злоумышленника была военная подготовка.

«Мы располагали данными, что мигрант с военной подготовкой попытается совершить диверсию на газовой инфраструктуре», — заявил Йованич на брифинге.

Ранее стало известно, что у газопровода из Сербии в Венгрию для поставок российского газа были найдены две сумки с четырьмя килограммами, предположительно, пластичной взрывчатки.