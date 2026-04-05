Жителей некоторых сел Харьковской области принуждают к работам на фронте под видом эвакуации. Об этом сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.

Как рассказали силовики, в Изюмском районе местные власти организовали принудительную эвакуацию украинцев.

«Однако трудоспособных жителей сел Студенок и Яремовка украинские "полицаи" загоняют на принудительные работы по оборудованию позиций», — утверждает источник.

Ранее в Одессе молодой человек сбежал от группы военкомов по крыше автомобиля. На попавших в сеть кадрах видно, как мужчина на парковке прыгает на крышу и скрывается.

До этого сообщалось, что мужчина напал с ножом на двух сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата на Украине) в Виннице. Позднее агрессора задержали и мобилизовали.