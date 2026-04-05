В МИД Украины высказались о причастности к попытке диверсии в Сербии

Представитель украинского МИД Георгий Тихий заявил, что Киев не причастен к инциденту со взрывчаткой, найденной в Сербии близ газопровода «Турецкий поток». По его мнению, это «российская операция под ложным флагом».

© Zuma / ТАСС

В воскресенье вечером Тихий прокомментировал инцидент в соцсети X.

«Мы категорически отвергаем попытки ложно связать Украину с инцидентом со взрывчаткой, обнаруженной возле газопровода "Турецкий поток" в Сербии. Украина не имеет к этому никакого отношения», — написал он.

По его мнению, «скорее всего, это российская операция под ложным флагом».

Сегодня глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Россия, Венгрия, Турция и Сербия договорились кардинально усилить защиту газопровода «Турецкий поток».