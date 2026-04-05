Кир Стармер раскритиковал приглашение Канье Уэста на фестиваль в Лондоне

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил свою озабоченность предстоящим выступлением американского рэпера Канье Уэста на фестивале Wireless в Лондоне. Об этом сообщает издание Mirror.

«Вызывает глубокую озабоченность тот факт, что Канье Уэст приглашен выступить на Wireless, несмотря на его предыдущие антисемитские высказывания и восхваление нацизма. Антисемитизм неприемлем в любой форме и требует решительной борьбы, где бы он ни проявлялся», — заявил Стармер.

До этого с призывом запретить Уэсту въезд в страну выступал лидер Либерально-демократической партии Эд Дейви. Организаторы фестиваля Wireless также подверглись критике со стороны мэра Лондона Садика Хана и различных еврейских организаций Великобритании.

Недовольство британских властей вызвано тем, что в последние годы рэпер начал выражать восхищение Адольфом Гитлером и сделал ряд антисемитских заявлений. В прошлом году Уэст выпустил трек под названием «Хайль Гитлер». Кроме того, он рекламировал футболку со свастикой на своем веб-сайте.