Европе нужно покончить с Украиной, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен, комментируя инцидент со взрывчаткой рядом с магистральным газопроводом в Сербии.

«Нам нужно покончить с Украиной, прежде чем она разрушит Европу», — написал он в соцсети Х.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил о найденной взрывчатке рядом с газопроводом, ведущим в Венгрию.

Венгрия объявила о коалиции по защите «Турецкого потока» от Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал Совет обороны в связи с произошедшим.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о попытках лишить Венгрию суверенитета на фоне ситуации с газопроводом.