В США сделали признание о конфликте с Ираном

Иранские ракеты второй месяц подряд продолжают методично бить по целям на Ближнем Востоке, рассказал в эфире YouTube-канала Deep Dive американский писатель, геополитический аналитик Патрик Хеннингсен.

КСИР в воскресенье, 5 апреля, объявил, что в рамках 95-й волны операции «Правдивое обещание-4», начатой в ответ на нападения США и Израиля, нанес новые ракетные удары по целям в регионе.

По словам эксперта, иранские военные располагают значительным арсеналом ракет различных поколений, пусковыми установками.

В свете того, что США и Израиль за прошедшие недели выпустили большое количество ракет-перехватчиков для комплексов ЗРК, опустошили запасы, Иран получил возможность запускать как новые, так и старые ракеты, оснащенные мощными боеголовками, пояснил Хеннингсен.

Аналитик заметил, что такая тактика использования ракет стала частью прагматичной стратегии Тегерана.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что американские военные победили Иран, уничтожили все его военные мощности, что КСИР утратил свои силы, напомнил писатель.

Вместе с тем, констатировал эксперт, каждый день республика запускает от 80 до 100 ракет по целям на Ближнем Востоке. По его мнению, это не случайность, не удача, а «абсолютная точность со стороны иранцев».