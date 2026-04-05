Секретная служба США рассказала о стрельбе в парке у Белого дома
Секретная служба США расследует инцидент со стрельбой у Белого дома, пишет Guardian со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 5 апреля, возле парка Лафайет, расположенного через дорогу от Белого дома.
«Был проведен тщательный обыск парка и прилегающей территории: подозреваемых не обнаружено. Сообщений о пострадавших не поступало», — отметили в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что силовики усилили меры безопасности в районе парка.
Журналисты заметили, что президент США в выходные находился в Белом доме. Вместе с тем, глава государства не посчитал нужным прокомментировать произошедшее.
Напомним, что 9 марта 2025 года сотрудники Секретной службы открыли огонь по вооруженному мужчине у Белого дома. Пострадавший был госпитализирован в городскую клинику.
26 ноября вблизи Белого дома снова произошла стрельба. Пострадали нацгвардейцы и нападавший. Позже выяснилось, что огонь открыл уроженец Афганистана, приехавший в США в 2021 году.