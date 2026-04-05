Венгрия объявила о коалиции по защите «Турецкого потока» от Украины

Россия, Венгрия, Турция и Сербия договорились кардинально усилить защиту газопровода "Турецкий поток". Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По итогам экстренного заседания Совета обороны Венгрии, созванного премьер-министром Виктором Орбаном, Сийярто провел серию телефонных переговоров с министром энергетики Сербии, главой энергетического ведомства Турции и заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным.

Сийярто отметил, что страны договорились о более надежной физической защите газопровода, поскольку нападения на него участились. Глава венгерского МИД также добавил, что стороны условились оставаться в тесном контакте. Каждая страна внесет свой вклад и примет решительные меры для обеспечения защиты "Турецкого потока" на всем его европейском участке.

Сийярто прокомментировал попытку устроить диверсию в Сербии

Министр подчеркнул, что в ходе заседания Совета обороны Виктор Орбан распорядился взять под охрану военных венгерский участок газопровода "Турецкий поток".

"Солдаты будут охранять газопровод и его пункты по всей его протяженности от сербско-венгерской границы до венгерско-словацкой границы", - уточнил Сийярто.

Глава венгерского МИД также указал, что обнаружение взрывчатки рядом с газопроводом в сербском муниципалитете Канижа - не случайность, а звено в цепи целенаправленных действий со стороны Киева.

"Эта попытка террористической атаки хорошо вписывается в серию, в которой украинцы постоянно пытаются предотвратить транспортировку российского газа и нефти в Европу", - заметил министр.

Сийярто напомнил, что это уже не первый удар по энергобезопасности региона.

"Это очень грубое нападение на суверенитет Венгрии, но, как и прежде, мы будем защищать Венгрию и сейчас", - резюмировал он.

Ранее президент Сербии Александр Вучич лично сообщил Виктору Орбану об обнаружении взрывчатки. Как отметили в Белграде, успешный подрыв объекта мог оставить обе страны без газа на длительный срок.