Соединенные Штаты много лет оказывали давление на Иран, как прямое, так и косвенное. Таким образом, Вашингтон фактически подтолкнул Тегеран к созданию ядерного оружия, рассказал в эфире YouTube-канала Glenn Diesen экс-помощник главы Пентагона Час Фриман.

США ввели жесткие односторонние санкции против Ирана после после Исламской революции (1978-1979). В дальнейшем Вашингтон постоянно корректировал санкционную политику — вводил новые ограничительные меры, снимал прежние рестрикции.

В 1984 году Госдепартамент США объявил республику государством-спонсором терроризма после серии диверсионных акций в Ливане.

В 2025 году США нанесли ряд ракетно-бомбовых ударов по территории Исламской Республики, в частности, атаковали объекты, связанные с иранской ядерной программой. В 2026 году Вашингтон начал масштабную кампанию против Ирана.

«Совершенно очевидно, что мы предоставили сторонникам ядерного оружия в Иране неопровержимый аргумент в пользу необходимости его разработки», — признал Фриман.

По его мнению, ядерное оружие представляет собой фактически единственное средство сдерживания против тех атак, которым постоянно подвергается Иран.