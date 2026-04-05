В Сербии раскрыли новые подробности о найденной взрывчатке

Возле сербско-венгерского газопровода нашли две сумки с 4 килограммами пластичной взрывчатки. Такие предварительные данные озвучила представитель Высшей прокуратуры в Суботице Младенка Манойлович, передает РИА Новости.

Манойлович рассказала журналистам, что два черных рюкзака с четырьмя килограммами вещества были найдены между населенными пунктами Горни-Брег и Войвода Зимонич. Они лежали рядом с трассой.

«Предполагаем, что речь идёт о пластичной взрывчатке, также материалы указывают, что могло бы быть изготовлено взрывное устройство», — сказала прокурор.

Прокуратура возбудила уголовное дело о незаконное изготовлении взрывчатых веществ и попытке диверсии.

Сербские военные отмечают, что взрывчатка и детонаторы обнаружили в непосредственной близости от газопровода.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал случившееся в Сербии атакой на суверенитет Венгрии.