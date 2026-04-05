Сийярто прокомментировал попытку устроить диверсию в Сербии

Попытка подорвать газопровод в Сербии является атакой на суверенитет Венгрии. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, сообщает РИА Новости.

В воскресном видеообращении Сийярто сказал, что сербские коллеги нашли взрывчатку, достаточную для подрыва трубопровода «Турецкий поток».

«Мы самым решительным образом отвергаем последнее посягательство на наш суверенитет, поскольку посягательство на безопасность нашего энергоснабжения нельзя толковать иначе, как посягательство на наш суверенитет», — сказал глава венгерского МИД.

Министр отметил, что инцидент в Сербии стал очередным звеном в цепи недавних событий: Киев заблокировал венграм трубопровод «Дружба», а затем попытался устроить тотальную энергетическую блокаду, обстреляв дронами «Турецкий поток» на территории РФ.

Сегодня президент Сербии Александр Вучич заявил, что проинформировал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана об обнаружении рюкзаков с большим количеством взрывчатки вблизи газопроводной нитки, идущей из Сербии в Венгрию. По ней поступает газ из России.

Раскрыто, кто стоит за диверсией в Сербии

После этого в Будапеште созвали экстренное заседание совета обороны.