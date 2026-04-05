Зеленский встретится с президентом Сирии и главой МИД Турции
Владимир Зеленский встретится в Дамаске с президентом Сирии Ахмед аш-Шараа и главой МИД Турции Хакан Фидан, сообщает телеканал NTV.
По данным канала, трехсторонняя встреча запланирована на понедельник в рамках визита Зеленского в Сирию.
Ожидается, что стороны обсудят двусторонние отношения, восстановление Сирии и реализацию совместных проектов, а также вопросы безопасности и влияние региональных конфликтов, включая ситуацию в Ливане.
Кроме того, планируется затронуть тему интеграции северо-восточных районов страны в систему центрального управления.