Зеленский встретится с президентом Сирии и главой МИД Турции

Владимир Зеленский встретится в Дамаске с президентом Сирии Ахмед аш-Шараа и главой МИД Турции Хакан Фидан, сообщает телеканал NTV.

По данным канала, трехсторонняя встреча запланирована на понедельник в рамках визита Зеленского в Сирию.

Ожидается, что стороны обсудят двусторонние отношения, восстановление Сирии и реализацию совместных проектов, а также вопросы безопасности и влияние региональных конфликтов, включая ситуацию в Ливане.

Кроме того, планируется затронуть тему интеграции северо-восточных районов страны в систему центрального управления.