Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп якобы «заинтересованы» в победе действующего премьер-министра Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии, которые пройдут 12 апреля. Об этом в статье для The Spectator написала журналистка Лиза Хазелдин.

Автор отметила, что в последние недели появилась информация о том, что Москва якобы проводит «информационную кампанию» в венгерских соцсетях в поддержку Орбана. Также на поддержку Россией Орбана якобы указывают появившиеся в сети разговоры главы венгерского МИД Петра Сийярто с российскими чиновниками. Однако в результатах венгерских выборов заинтересована не только Россия, но и США, считает Хазелдин.

«Не только Путин заинтересован в результатах выборов в Венгрии. В Вашингтоне Дональд Трамп открыто поддержал Орбана, призвав венгров «выйти и проголосовать» за него. Его вице-президент Джей Ди Вэнс должен прибыть в Будапешт во вторник с двухдневным визитом, где он встретится с Орбаном и выступит с речью», — отметила она.

По словам Хазелдин, «пока неизвестно», поможет ли такое «прямое вмешательство» администрации Трампа в венгерские выборы укрепить власть Орбана. Однако, написала она, это уже заставило либеральные правительства в Европе «с большей опаской» относиться к Белому дому, который стремится «привести к власти дружественных правых политиков».

Кроме того, Хазелдин подчеркнула, что результаты венгерских выборов будут иметь «далеко идущие последствия» не только для Венгрии, но и для ЕС, России и Украины.

В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал фейком статью Financial Times, в которой указывалось, что Россия якобы начала кампанию в поддержку Орбана. Также в марте Орбан опроверг утверждения венгерской оппозиции о попытках Москвы повлиять на исход венгерских выборов. А бывший сотрудник украинских спецслужб рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский еженедельно отправлял венгерской оппозиционной партии «Тиса» по €5 млн наличными из «черных денег».

Венгрия обвинила Украину во вмешательстве в грядущие выборы

21 апреля газета The Washington Post сообщила, что Сийярто якобы регулярно звонит российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову. Сийярто заявил, что не считает информацию об этом проблемой. Также представитель правительства Венгрии Золтан Ковач заявил о скоординированной операции иностранной разведки звонков с телефона Сийярто. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что прослушивание мобильного телефона Сийярто выявило иллюзорность европейского единства.

Кроме того, СМИ писали, что вице-президент США Джей Ди Вэнс посетит Венгрию 7-8 апреля. А в феврале Трамп поддержал кандидатуру Орбана на парламентских выборах.