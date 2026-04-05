В МИД Ирана ответили на слова Рубио об отношении задержанных иранок к Сулеймани

Заявления американского госсекретаря Марко Рубио о якобы связи двух задержанных в США иранок с убитым в 2020 году генералом Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касемом Сулеймани безосновательны.

© ТАСС/Zuma

Об этом заявил глава отдела МИД Ирана по делам граждан страны за рубежом Алиреза Хашеми.

«Хашеми заявил, что (публикация. — RT) Марко Рубио о якобы связи двух граждан Ирана с генералом Касемом Сулеймани является полностью необоснованной и неприемлемой. По его словам, семья генерала ранее официально опровергла любые родственные связи с этими лицами», — пишет IRIB.

Гостелерадиокомпания Ирана отмечает, что Хашеми также назвал заявления Рубио попыткой отвлечь внимание общественности от «позорного поражения» армии США и Израиля на Ближнем Востоке.

Рубио считает, что в иранской войне просматривается финишная прямая

Ранее агентство Reuters писало, что федеральные агенты США задержали племянницу и внучатую племянницу убитого иранского генерала. По его данным, Хамиде Сулеймани Афшар и её дочь находятся под стражей Службы иммиграционного и таможенного контроля Соединённых Штатов.

«Афшар — племянница... Сулеймани. Она также является ярой сторонницей иранского режима, которая приветствовала нападения на американцев... На этой неделе я лишил Афшар и её дочь законного статуса, и теперь они находятся... в ожидании депортации», — написал Рубио в соцсети X.

Позднее Зейнаб Сулеймани, дочь убитого иранского генерала, заявила, что задержанные в США иранские женщины не имеют никакого отношения к его семье.

Сулеймани был убит в январе 2020 года в результате авиаудара США в Багдаде во время первого президентского срока Дональда Трампа.