Трамп призвал «сумасшедших ублюдков» открыть «чертов» Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп призвал Иран открыть Ормузский пролив, иначе Тегеран «будет жить в аду». Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Во вторник в Иране будет и «День электростанций», и «День мостов» — все в одном флаконе. Ничего подобного вы еще не видели! Откройте чертов пролив, вы, сумасшедшие ублюдки, или будете жить в аду», — написал Трамп.

До этого Иран проинформировал Морскую международную организацию ООН, что суда государств, которые Тегеран не считает враждебными, могут проходить через Ормузский пролив.

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран предпринял шаги, включающие ракетные и беспилотные удары по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке, расположенным в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Также иранской стороной был заблокирован Ормузский пролив, через который проходит около 30% мировых морских поставок нефти. Эти события привели к резкому росту цен на нефть — они достигли четырехлетнего пика.