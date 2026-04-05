У кита Тимми нашли новые травмы

Эксперты обнаружили ранее не замеченные повреждения на теле горбатого кита Тимми, застрявшего на мелководье у берегов Германии. Об этом заявил министр окружающей среды Мекленбурга-Передней Померании Тилль Бакхаус, передает ТАСС.

Министр рассказал, что уровень воды упал и на туше кита теперь заметны новые раны. Их мог нанести гребной винт судна и рыболовные сети.

В среду любые попытки спасти кита были прекращены. Кит почти не двигается, его кожа сильно повреждена, но он дышит и издает звуки. Специалисты полагают, что у него нет шансов выжить, но усыплять животное не планируется.

Млекопитающее поливают водой из Балтийского моря, чтобы облегчить страдания.

Кита весом примерно 15 тонн обнаружили на берегу у Тиммендорфер-Штранд 23 марта. От названия этой общины кит получил прозвище Тимми.

Два экскаватора прорыли желоб рядом с китом и млекопитающее уплыло в открытые воды, но затем вернулось и снова попало на отмель. С 31 марта Тимми находится на мелководье залива Кирхзее к северу от Висмара.