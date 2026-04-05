Президент США Дональд Трамп пригрозил устроить в Иране на следующей неделе «День электростанции и День моста в одном флаконе». Американский лидер недоволен тем, что Тегеран по-прежнему блокирует Ормузский пролив, и энергетический кризис во всем мире продолжается.

В воскресенье Трамп опубликовал новые угрозы в адрес Тегерана в своей соцсети True Social.

«Во вторник в Иране будут День электростанции и День моста в одном флаконе. Ничего подобного еще не было!!! Откройте чертов пролив, вы, сумасшедшие ублюдки, или вы будете жить в аду — вот увидите! Хвала Аллаху», — написал он.

В соцсетях комментаторы отмечают, что Трамп, похоже, начинает «впадать в истерику».

В апреле Трамп регулярно публикует угрозы в адрес Исламской республики. На этой неделе он написал, что «крупнейший мост в Иране обрушился», и Тегерану необходимо «заключить сделку, пока не стало слишком поздно».