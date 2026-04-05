За предотвращенной диверсией на критической газовой инфраструктуре в Сербии могут стоять спецслужбы стран Евросоюза и Украина, заявил News.ru военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, попытка подорвать магистраль, обеспечивающую поставки газа из «Турецкого потока» в Сербию и Венгрию, носит явный дестабилизирующий характер.

«Безусловно, просматривается украинский след. Проблема в том, что сам Евросоюз не настроен на то, чтобы как-то наказывать Зеленского. Я уверен, что они заявят об отсутствии доказательств причастности Украины. Спецслужбы европейских стран вполне могли участвовать в этом процессе, так как давление на Белград со стороны ЕС не прекращается», — отметил эксперт.

Перенджиев не исключает, что исполнители могли быть завербованы украинскими кураторами через мессенджеры за денежное вознаграждение. Политолог подчеркнул, что выбор времени для диверсии, скорее всего, не является случайным. По его оценке, это попытка раскачать ситуацию в Сербии и Венгрии накануне важных политических событий: парламентских выборов в Венгрии 12 апреля и Дня Вооруженных сил Сербии 23 апреля.

Власти Венгрии созывают Совет обороны из-за попытки диверсии в Сербии

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что после консультаций с президентом Сербии Александром Вучичем он созвал чрезвычайный совет обороны. В свою очередь Вучич подтвердил, что сербские спецслужбы обнаружили в автономном крае Воеводина два рюкзака, начиненных взрывчаткой большой разрушительной силы, которые были подготовлены для теракта на газопроводе. Инцидент произошел на фоне жесткого политического давления, которое испытывают оба лидера из-за сохранения энергетического сотрудничества с Россией.

Позже в ходе общения с журналистами Вучич сказал, что геополитические игры Сербию не оставят, поэтому необходимо немилосердно поступать с каждым, кто задумает угрожать жизненно важной инфраструктуре страны.