На Украине сообщили о просьбе союзников в отношении России

Союзники Украины попросили Киев прекратить авиаудары по российским нефтеперерабатывающим заводам на фоне резкого роста мировых цен на нефть и топливо из-за войны США, Израиля и Ирана. Об этом рассказал Bloomberg глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов).

«Давайте ответим на это дипломатично. Мы получаем определенные сигналы по этому поводу», — сказал он.

При этом Буданов не сообщил, готов ли Киев удовлетворить просьбы союзников. Однако, пишет Bloomberg, Буданов выразил оптимизм по поводу скорого завершения конфликта в Иране.

30 марта президент Украины Владимир Зеленский также рассказал, что западные партнеры попросили Киев снизить число ударов по российской энергетике. Также 30 марта Зеленский заявил, что Украина готова к перемирию на Пасху и к прекращению ударов по энергетике.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Зеленский должен принять такое решение, которое приведет к миру, а не временному перемирию.

Ранее Буданов заявил, что в Киев после Пасхи может приехать делегация США.