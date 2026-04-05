Иран поставил мировой рекорд по интернет-блэкауту

Отключение интернета в Иране, начавшееся более месяца назад, стало самым продолжительным общенациональным отключением сети за всю историю наблюдений. Об этом пишет The Daily Star со ссылкой на данные мониторинговой организации NetBlocks.

Перерыв в работе глобальной сети в стране продолжается уже больше 37 дней (864 часов) подряд. В NetBlocks подчеркнули, что этот блэкаут превосходит по своей продолжительности и масштабу все другие подобные инциденты в мире.

В некоторых странах прежде фиксировались либо временные, либо региональные отключения на более длительные сроки, однако полноценного общенационального блэкаута, сравнимого с иранским, не было нигде, отмечают в компании.

В NetBlocks также напомнили, что, хотя в Северной Корее проблемы с интернетом носят куда более масштабный и продолжительный характер, их нельзя сравнивать с иранским блэкаутом, потому что КНДР в принципе никогда не была подключена к глобальной сети.

Власти Ирана отключили гражданам доступ к интернету после начала американо-израильской военной кампании. По официальной версии, это было сделано для предотвращения информационных атак и попыток дестабилизировать ситуацию в стране со стороны внешних сил.

Ранее власти ЕС призвали Иран восстановить гражданам доступ к интернету.