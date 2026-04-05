Иран поставил мировой рекорд по интернет-блэкауту

Отключение интернета в Иране, начавшееся более месяца назад, стало самым продолжительным общенациональным отключением сети за всю историю наблюдений. Об этом пишет The Daily Star со ссылкой на данные мониторинговой организации NetBlocks.

Иран поставил мировой рекорд по интернет-блэкауту
Перерыв в работе глобальной сети в стране продолжается уже больше 37 дней (864 часов) подряд. В NetBlocks подчеркнули, что этот блэкаут превосходит по своей продолжительности и масштабу все другие подобные инциденты в мире.

В некоторых странах прежде фиксировались либо временные, либо региональные отключения на более длительные сроки, однако полноценного общенационального блэкаута, сравнимого с иранским, не было нигде, отмечают в компании.

В NetBlocks также напомнили, что, хотя в Северной Корее проблемы с интернетом носят куда более масштабный и продолжительный характер, их нельзя сравнивать с иранским блэкаутом, потому что КНДР в принципе никогда не была подключена к глобальной сети.

Власти Ирана отключили гражданам доступ к интернету после начала американо-израильской военной кампании. По официальной версии, это было сделано для предотвращения информационных атак и попыток дестабилизировать ситуацию в стране со стороны внешних сил.

Ранее власти ЕС призвали Иран восстановить гражданам доступ к интернету.