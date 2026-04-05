Исчезновение Мелании Трамп из публичного пространства объяснили

Мелания Трамп, первая леди США, редко появляется на публике. После начала войны в Иране количество ее выступлений еще уменьшилось, рассказала журналистам Daily Mirror клинический психолог Трейси Кинг.

По ее мнению, публичные выступления Мелании необходимо оценивать в контексте, обращать внимание на то, где, когда и рядом с кем она выступает.

Психолог заметила, что на уровне нейробиологии, когда люди подвергаются воздействию повторяющегося шума, неопределенности, сигналов угрозы, конфликта и эмоциональной интенсивности, мозг становится более реактивным и больше фокусируется на непосредственной значимости.

«Внимание сужается. Люди начинают больше ориентироваться на самый сильный сигнал в комнате, а затем на то, что впоследствии вызывает чувство облегчения, порядка или ясности», — пояснила Кинг.

В таких ситуациях, констатировала эксперт, на фоне пафосных речей главы США Дональда Трампа по текущей повестке, участие первой леди становится стратегическим: «Если президент создаёт бурю, то Мелания Трамп может стать точкой затишья после неё».

Психолог заметила, что послания первой леди о детях, безопасности, достоинстве и заботе могут восприниматься более легко, потому что они появляется после хаоса.

Редкость ее появлений связана со временем и контрастом, чем реже Мелания появляется, тем больший вес имеют ее заявления, резюмировала Кинг.