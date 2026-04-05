Власти Венгрии созывают Совет обороны из-за попытки диверсии в Сербии

В Венгрии созывают экстренный Совет обороны из-за взрывчатки, найденной в Сербии около газопровода с российским газом. О созыве заявил премьер-министр Виктор Орбан, сообщает РИА Новости.

Орбан подтвердил, что поводом для созыва Совета обороны стали известия из Белграда. Сербские силовики предотвратили попытку диверсии на важнейшем объекте газовой инфраструктуры, соединяющем Венгрию и Сербию.

«Я созвал чрезвычайное заседание Совета обороны сегодня во второй половине дня», — написал Орбан в соцсетях.

Ранее сербский президент Александр Вучич рассказал, что вблизи трубопровода, по которому идет газ из РФ, нашли мощное взрывное устройство и детонаторы. Это «взрывчатка исключительной разрушительной силы», которая могла погубить массу людей и оставить две страны без газа.