$79.7392.19

Раскрыты подробности обнаружения взрывчатки рядом с газопроводом между Венгрией и Сербией

Lenta.ru

Президент Сербии Александр Вучич раскрыл подробности операции сербских силовиков, в ходе которой была обнаружена взрывчатка около газопровода для транзита газа из России. Его слова предает РИА Новости.

© Лента.Ru

По словам главы государства, взрывчатку нашли военнослужащие, которые прочесывали территорию со служебными собаками.

«Недалеко от поселка Велебит, в нескольких сотнях метров от газопровода нашли два рюкзака, упаковки взрывчатки с детонаторами», — сообщил Вучич в ходе общения с журналистами.

Он добавил, что в операции также были задействованы вертолеты.

До этого Вучич заявил об обнаружении взрывчатки и детонаторов для подрыва газовой инфраструктуры между Венгрией и Сербией. Политик отметил, что начато расследование случившегося. По его сведениям, взрывчатка была найдена рядом с трубопроводом, по которому поставляют российский газ.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан объявил об экстренном созыве совета обороны. Он отметил, что решение было принято после разговора с президентом Сербии Вучичем.