Раскрыты подробности обнаружения взрывчатки рядом с газопроводом между Венгрией и Сербией

Президент Сербии Александр Вучич раскрыл подробности операции сербских силовиков, в ходе которой была обнаружена взрывчатка около газопровода для транзита газа из России. Его слова предает РИА Новости.

По словам главы государства, взрывчатку нашли военнослужащие, которые прочесывали территорию со служебными собаками.

«Недалеко от поселка Велебит, в нескольких сотнях метров от газопровода нашли два рюкзака, упаковки взрывчатки с детонаторами», — сообщил Вучич в ходе общения с журналистами.

Он добавил, что в операции также были задействованы вертолеты.

До этого Вучич заявил об обнаружении взрывчатки и детонаторов для подрыва газовой инфраструктуры между Венгрией и Сербией. Политик отметил, что начато расследование случившегося. По его сведениям, взрывчатка была найдена рядом с трубопроводом, по которому поставляют российский газ.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан объявил об экстренном созыве совета обороны. Он отметил, что решение было принято после разговора с президентом Сербии Вучичем.