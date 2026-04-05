Зеленский рассказал, просили ли его помочь с разблокировкой Ормузского пролива

Ни одна страна не просила Украину «приехать и помочь» с разблокировкой Ормузского пролива, однако Киев просили «поделиться опытом». Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале со ссылкой на интервью Associated Press (AP).

«Мы можем поделиться этим опытом с другими странами, но никто не просил нас приехать и помочь с Ормузским проливом. Партнеры только попросили нас поделиться опытом», — отметил Зеленский.

30 марта издание Politico сообщило, что Зеленский предложил применить опыт Украины с решением проблемы «Черноморского коридора» для разблокировки Ормузского пролива. Издание отмечало, что стратегия Киева включает в себя защиту от воздушных атак и морских мин, а также совместную работу береговой артиллерии, военно-воздушных сил и других подразделений.

Зеленский: Украина не может отступить с территории, которую она контролирует

В апреле Зеленский также написал о готовности помочь партнерам в том числе с разблокировкой Ормузского пролива. Он подчеркнул, что «сейчас невозможно представить реальную безопасность без Украины».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале написала, что Зеленский «решил» все проблемы на Украине, и теперь ему «пора за крупные проблемы браться».