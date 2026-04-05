Президент США Дональд Трамп в цветах и красках расписал операцию по спасению двух сбитых в небе Ирана американских летчиков. По его словам, такого количества задействованных поисково-спасательных сил мир еще не видел. Возможно. Но вот о другом «рекорде» Трамп скромно умолчал, а именно о том, во сколько оцениваются потери, которые понес Пентагон лишь в одной этой спасательной операции.

Ущерб, который иранская ПВО нанесла за одни сутки армии и ВВС США, легко подсчитать. Так, по заявлению Трампа оба пилота многоцелевого самолета F-15 спасены. Сам истребитель, естественно, разбился в горах Ирана. Стоимость современного истребителя F-15EX Eagle II составляет примерно $90–110 млн за «чистый» борт, а с учетом вооружения может достигать $150 млн. Запомним.

Далее, Пентагон признал потеряю двух военно-транспортных самолетов С-130 «Геркулес». По утверждению американцев, они сами сожгли неисправные самолеты на земле, чтобы они не достались иранцам. Пусть будет так, хотя Корпус стражей Исламской революции записал сожженные самолеты на свой счет.

Стоимость одного военно-транспортного самолета Lockheed C-130 Hercules зависит от модификации и может доходить до $100 млн. Умножаем на два и плюсуем к F-15.

Далее, иранцы сообщили, что вчера сбили два поисково-спасательных вертолета UH-60. Американцы признали потерю только одного. Стоимость американского многоцелевого вертолета Sikorsky UH-60 Black Hawk варьируется в зависимости от модификации и комплектации и может доходить до $70-80 млн.

Кроме того, был сбит штурмовик A-10 «Тандерболт», который входил в поисково-спасательные силы. Эти самолеты сейчас не выпускаются, но с учетом модернизации стоимость штурмовика A-10 Thunderbolt II может доходить до $18,8–30 млн за единицу.

И это еще не все. Иранцы заявляют, что во время операции по спасению сбитых американцев уничтожили 3 стратегических беспилотника (два американских MQ-9 Reaper «Жнец» и один израильский «Гермес»). Стоимость одного американского беспилотника MQ-9 Reaper может доходить в зависимости о комплектации до $40 млн.

В общей сложности, если брать по максимуму, операция по «спасению рядового Райана 2.0» обошлась Пентагону более чем в полмиллиарда долларов.

Это, с одной стороны, может вызывать уважение: мол, США никаких денег не жалеют, чтобы спасти своего гражданина. Но, с другой стороны, не избежать такого вопроса: а что забыли американские самолеты, вертолеты и дроны в небе суверенной страны? Их туда кто-то звал? Нет, они там непрошеные гости. Сами виноваты.

И еще. Итоги операции по спасению двух американцев в иранских горах заставляют задуматься о том, что же будут с американской армией и ее ВВС, если Трамп отдаст приказ о проведении полномасштабной наземной операции или о захвате иранских островов. Там потери будут на порядок или на два выше. Поневоле есть над чем задуматься планировщикам Пентагона.