Вучич заявил о предотвращении подрыва газовой инфраструктуры

В Сербии обнаружили взрывчатку рядом с газопроводом, который идет в Венгрию, и по которому поставляется российский газ. Об этом президент Сербии Александр Вучич проинформировал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, пишет издание «Политика».

Вучич рассказал Орбану, что инцидент произошел недалеко от населенного пункта Велебит, в нескольких сотнях метров от газопровода.

«Были найдены два рюкзака, то есть два больших пакета взрывчатки с детонаторами. Есть и другие улики, полученные в ходе осмотра места происшествия», — сказал Вучич.

Он отметил, что об уликах пока не может говорить публично.

По его словам, это взрывчатка исключительной разрушительной силы, которая угрожала большому количеству людей, и могла на несколько дней нарушить работу энергетической системы. Если бы планируемый саботаж удался, последствия были бы крайне негативными: север Сербии и Венгрии остались бы без газа.

Обследование местности было сложным из-за особенностей района, включая большое озеро. К операции подключили вертолётные подразделения.

«Очевидно, что глобальные и геополитические игры не оставят нас в покое, и именно поэтому нам нужно демонстрировать высочайший уровень боеспособности. Мы беспощадно будем обращаться с каждым, кто решит поставить под угрозу жизненно важную инфраструктуру Республики Сербия», — сказал Вучич.

Президент добавил, что Белград продолжит информировать Будапешт о дальнейшем ходе расследования. Обстоятельства ЧП выясняют контрразведывательный сектор и Агентство военной безопасности.