Зеленский пожаловался, что война в Иране мешает Украине

Ключевая цель Украины заключается в ослаблении российской экономики, но война между Ираном, США и Израилем мешает этой цели осуществиться, поскольку Москва получает выгоду от этого конфликта. Об этом в в воскресенье, 5 апреля, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Россия извлекает экономическую выгоду из боевых действий на Ближнем Востоке, поскольку США ослабили введенные ранее нефтяные санкции.

— Из-за этого Россия получает дополнительные деньги, так что да, у них есть выгода, — высказался украинский лидер в интервью агентству Associated Press.

16 марта официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Владимир Зеленский хочет вовлечь украинцев в конфликт с Ираном посредством отправки военных советников на Ближний Восток для борьбы с иранскими беспилотниками.

Трамп призвал «сумасшедших ублюдков» открыть «чертов пролив»

26 марта украинский лидер рассказал, что Вашингтон обратился к Киеву за помощью в защите своих баз, расположенных в странах Ближнего Востока. Он уточнил, что речь идет об использовании опыта украинских военнослужащих в борьбе с дронами. При этом ранее президент США Дональд Трамп опровергал такую информацию.