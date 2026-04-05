Иранские военные тщательно готовились к защите Исламской Республики на протяжении десятилетий, разъяснил в эфире YouTube-канала Dialogue Works офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

В свете этого, заметил аналитик, американскому командованию приходится играть по правилам Тегерана, отказываться от наземных акций.

«Иранцы планировали оборонительную операцию двадцать лет. Они действуют по плану, а США вынуждены реагировать на этот план. Наземного вторжения не будет. Этого просто не произойдет. Возможен рейд. Но ради чего? Все просто погибнут», — констатировал Риттер.

По его мнению, для операций, рейдов должны быть причины и должны быть возможности, они должны быть успешными. К примеру, если бы можно было в ходе краткосрочной акции захватить обогащенный уран — такой шаг был бы оправдан.

"Начать новую войну": в США рассказали о страшном кровавом плане

Захват острова Харк, ключевого объекта Ирана, невозможен, отметил экс-разведчик. Он низкий, плоский, его легко сравнять с землей. Следовательно, операция на острове невозможна, она завершится тяжелыми потерями: «это была бы бойня, это было бы глупо».

По его словам, после завершения конфликта на Ближнем Востоке США должны покинуть макрорегион, а Израиль — значительно сократить армию. Кроме того, Ирану должны быть предоставлены международные гарантии безопасности.

«Израилю нельзя позволять сохранять ту же военную мощь, которая у него есть сейчас. У него нет на это права. Нельзя позволять ему бомбить всех подряд — они за последнюю неделю нанесли удары по пяти странам», — подчеркнул Риттер.

Эксперт констатировал, что мирное урегулирование конфликта на Ближнем Востоке возможно только при посредничестве России.